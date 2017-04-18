Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев — об отношении политика к людям и зачем ему дана власть.

На своей странице в Фейсбук Андрей Дмитриев сравнил две разные новости, которые четко показывают отличие между двумя странами. Одна из них про то, как нынешняя руководительница Администрации президента Наталья Кочанова обогнала в очереди на жилье 10 тысяч человек. А другую — про то, как президент Исландии подвез домой двух случайных школьников, за которыми припозднилась мама.

«Две новости из двух разных миров. И вот, что важно. В мире, где президент подвозит школьников домой нет Декрета 3, не увеличивают пенсионный возраст так, чтобы граждане до него не дожили, не сажают бизнесменов, чтобы собрать деньжат, не предлагают людям прожить на 150 долларов и быть благодарными.

Это не совпадение, а непосредственный итог отношения чиновника/политика к людям и к тому, зачем ему дана власть».