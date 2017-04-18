Все новые статьи
Спецпроект:
НОВОСТИ
Реплика: «Бизнесу нужны пряники»
Доллар и евро снова сдали позиции
Подполковник КГБ в отставке: «С властью я живу в параллельных мирах»
Суд над правозащитницей Татьяной Ревяко перенесен из-за неявки адвоката
Ученые впервые поймали метрового червя, который ведет необычный образ жизни
Віктар Марціновіч: Як быць харошым грамадзянінам
Две новости из двух разных миров
Таксист, который взял с минчанки 63 рубля за 10 километров, подал на нее заявление в милицию
«Из них делают героев, а за спиной подозревают в корыстном подходе»
Белорусы страдают в ожидании тепла, но прогноз неутешителен
Агентура ў турмах: каго і як вэрбуюць за кратамі
Пра сэкс вожыкаў і адмову Алексіевіч
Профсоюзный активист Андрей Стрижак арестован на десять суток. Он объявил голодовку
Дело – табак: россияне добиваются повышения цен на белорусские сигареты
Еще новости >
САМОЕ ПОПУЛЯРНОЕ
Каким Лукашенко не показывают в Беларуси
«Всю политическую карьеру Лукашенко клялся в любви к России, но сколько правды в этих словах?». Передумали
Экс-глава Нацбанка назвал способ спасения белорусской экономики без приватизации
Як Качанава за паўгода абагнала ў чарзе на жыллё 10530 жыхароў Цэнтральнага раёна Мінска
Новый кризис уже стучится в двери
РЕДАКЦИЯ РЕКОМЕНДУЕТ
Упс: «Камволь» попросил денег на «завершение» модернизации, хотя заявил о ее окончании полгода назад
«Моя жена круче меня: она в «американке» два месяца отсидела, а я только два дня»
«Мы уже можем с точностью более 90% определить по фото сексуальную ориентацию человека»
«Путин – это разновидность Чернобыля»
«Когда бычить и чморить начинает кадровый дипломат, наступают последние времена»
«Не очень понятно, что в схватке сирийских дикарей делают цивилизованные люди»
Немецкие митинги против белорусских: сравним и прослезимся
Две новости об одной стране
«Арбузов не заслужил такого: вместо того, чтобы передать бизнес детям, принимать от них передачи»
Как БТ разошлось в «показаниях» с «Советской Белоруссией»
Пачобут: «Народ хоча цудаў. А праўда ў тым, што цудаў не бывае»
Белорусов обзванивают с вопросом: смотрят ли они ролики с маршей нетунеядцев и на каких сайтах?
Колясочник, которого не пустили в «элитный» клуб Минска: «Никогда раньше с таким не сталкивался»
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ФОТОФАКТ
В деревне Ровенская Слобода предлагают работу уборщицы за 6 рублей в месяц
Стена в Минске «замироточила» Давыдькой
Брутальны красавік
Британский журналист нашел самое безобразное здание в Минске
Вот уж действительно, 100-процентная супермодель!
Тройняшки. Блондинки. Обнаженные
Красота неземная: Холли Берри поделилась откровенным снимком
Медсестра объяснила, зачем упала на колени перед ОМОНом: «Мне не стыдно»
Комментарии
18.04.2017
Две новости из двух разных миров

Лидер «Говори правду» Андрей Дмитриев — об отношении политика к людям и зачем ему дана власть.

На своей странице в Фейсбук Андрей Дмитриев сравнил две разные новости, которые четко показывают отличие между двумя странами. Одна из них про то, как нынешняя руководительница Администрации президента Наталья Кочанова обогнала в очереди на жилье 10 тысяч человек. А другую — про то, как президент Исландии подвез домой двух случайных школьников, за которыми припозднилась мама.

«Две новости из двух разных миров. И вот, что важно. В мире, где президент подвозит школьников домой нет Декрета 3, не увеличивают пенсионный возраст так, чтобы граждане до него не дожили, не сажают бизнесменов, чтобы собрать деньжат, не предлагают людям прожить на 150 долларов и быть благодарными.

Это не совпадение, а непосредственный итог отношения чиновника/политика к людям и к тому, зачем ему дана власть».

 
Оцени статью:
1
2
3
4
5
Средний балл - 5 (оценок:31)
Главное
Чересчур дорогое блюдо, которое в Беларуси никто не заказывал
«Это правда, что в Беларуси бабушек на улицах месили?»
Северная Корея и Трамп: далеко ли до войны
Как выглядел Лукашенко в Пасху на фоне президентов стран-соседей
Слабовики
Взгляд на оптимизм Семашко: «Эти крики и прыжки на месте – попытка отвлечь внимание»
PDF-выпуски   Обратная связь
При частичном или полном использовании материалов сайта гиперссылка на сайт газеты "Салiдарнасць" обязательна.
© "Салiдарнасць", 2005-2016
gazetaby@gmail.com
Rating All.BY Каталог TUT.BY