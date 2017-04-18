«Из них делают героев, а за спиной подозревают в корыстном подходе»

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Как старые стереотипы разваливают новые семьи и что нужно, чтобы «плохие гены» и тайна усыновления не мешали находить сиротам дом.

Если семьи, принимающие детей-сирот,  будут вовремя получать нужную им поддержку и помощь, детские интернаты можно будет закрыть. И в выигрыше останутся все, уверены организаторы Фестиваля усыновителей «Родные люди».

Новым родителям приходится решать такие задачки, предугадать которые невозможно

Усыновить – значит, дать ребенку новую семью «на всю жизнь». Сейчас в нашей стране таких детей около 6,5 тысяч. При усыновлении ребенок получает не только новое свидетельство о рождении, новых «официальных» родителей  (их имена вписаны во все документы), но и все те же права, что и родные дети.

В Беларуси серьезных законодательных барьеров для желающих усыновить ребенка нет. Правда, чтобы стать родителями придется поучиться и пройти специальное психологическое тестирование.

Однако, отмечает идейный вдохновитель Фестиваля усыновителей, психолог Ольга Головнёва, такой подход не всегда позволяет в будущем сохранять новые семьи:

— Во всем мире постепенно приходят к тому, что искать идеальных новых родителей – путь малоэффективный. Куда более важно семьи готовить, учить и сопровождать на всем пути взросления ребенка.

Ведь после стартового образования новая семья, несмотря на отсутствие реального опыта, не получает больше почти никакой сторонней поддержки. При обучении подстраховаться на все случаи не получается: новым родителям нередко приходится решать такие задачки, предугадать которые невозможно. И это одна из ключевых проблем усыновителей.

– В каком бы возрасте ни был усыновлен ребенок, у него уже есть опыт, который будет влиять на его дальнейшее развитие, и не всегда позитивно. Многие дети уже успели настрадаться, сталкивались с пренебрежением, насилием, агрессией, болью. Кто-то из них пережил смерть родителей. Да и просто расставание с близкими для малыша – большое горе, — говорит Ольга Головнёва. — К работе с последствиями такого недетского опыта вряд ли готов каждый новоиспеченный родитель. Столкнувшись с «букетом» неожиданных проблем, семья не знает, как себя вести. А спросить – не у кого, потому что специалисты нарасхват, а среди ближайшего окружения усыновителей найти непросто.

Продолжение статьи читайте здесь.

 
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