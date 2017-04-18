Суд над правозащитницей Татьяной Ревяко перенесен из-за неявки адвоката

Директора «Дома прав человека» обвиняют в нецензурной брани.

В суд по неизвестным причинам не явился адвокат Татьяны Ревяко. Его мобильный не отвечает, местонахождение защитника не удалось выяснить и с помощью запроса в милицию, сообщает Радыё Свабода.

Судья Виктория Шабуня заявила, что процесс нельзя продолжать без выяснения причины отсутствия адвоката. В итоге рассмотрение дела перенесли на 26 апреля.

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18 апреля в суде Центрального района Минска началось рассмотрение дела руководителя зарегистрированного в Литве «Дома прав человека» Татьяны Ревяко.

Ее задержали 26 марта на Октябрьской площади во время акции солидарности с задержанными накануне участниками шествия на День Воли.

Сотрудники милиции обвинили правозащитницу в нецензурной брани и размахивании руками.

Как отмечают коллеги правозащитницы, в зале суда не было свободных мест — их заняла группа поддержки Татьяны Ревяко.