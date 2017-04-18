Белорусы страдают в ожидании тепла, но прогноз неутешителен

Прогноз погоды на ближайшие три дня.

18 апреля ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха максимальная днем +3..+8°С, в южных районах до +10°С. Атмосферное давление будет слабо расти, сообщает сайт Гидрометцентра.

19 и 20 апреля сохранится холодная погода. Преимущественно без осадков. Преобладающая температура воздуха минимальная ночью -1..-7°С, по северо-востоку в отдельных районах -8..-11°С; максимальная днем +3..+8°С, 20 апреля в западных районах до +10°С.

Резкое похолодание и снег на Пасху стало поводом для обсуждения в соцсетях.