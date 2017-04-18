Чересчур дорогое блюдо, которое в Беларуси никто не заказывал

Происходящее в Беларуси напоминает ситуацию, в которой оказываются посетители недобросовестного ресторана.

В ресторанном бизнесе одним из распространенных способов обмана клиента считается так называемое «блюдо удачи», когда подвыпившему гостю приносят счет, кроме прочего, включающий недешевый десерт или напиток, который тот не заказывал.

Часто посетитель, запутавшись в длинном списке съеденного и выпитого, оплачивает счет не глядя, а заведение или его работники оказываются в выигрыше.

Эта ситуация приходит на ум, когда видишь список расходов государственного бюджета Беларуси. Среди очевидных и заметных «вкусностей», таких как расходы на оборону, правоохранительные органы и образование, незаметно затесалось одно блюдо, которое мы в упор не видим на обеденном столе, однако почему-то находим в итоговом счете. Оно называется «расходы на обслуживание государственного долга».

Дело в том, что, начиная с 2013 года, расходы государства на выплаты по долгам превышают сумму в 3 миллиарда долларов ежегодно. К примеру, по внутреннему и внешнему госдолгу Беларусь в 2017 году должна будет вернуть около 3,5 миллиардов долларов. Это больше, чем запланировано потратить на здравоохранение, пенсионное обеспечение и культуру вместе взятые.

Выходит, что если бы не государственные долги, белорусские пенсионеры могли бы получать более высокие пенсии, а молодые врачи и работники и их семьи – не пытаться прожить на мизерную зарплату. Вместо этого, белорусы вынуждены оплачивать кредиты, которые были взяты властью и потрачены без контроля со стороны общества.

И, возможно, это первое, о чем должны думать белорусские чиновники, когда им предлагают новый российский кредит «на хороших условиях».