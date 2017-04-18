Станет ли российская нефть подарком для белорусского бюджета?

Белорусское правительство уже подсчитывает выгоду, полученную в результате нефтегазовых договоренностей Беларуси и России.
Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» рассказал вице-премьер Владимир Семашко, который назвал главным результатом недавних переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина «восстановление объема поставок нефти».
– Уже со вторника пойдет восстановленный поток из расчета 24 млн тонн в год, – заявил Семашко.
По его словам, в результате Беларусь сможет получить дополнительную прибыль в размере 93 млн долларов в 2017 году.
Что это означает для экономики и финансов Беларуси?
Тарасов: Достигнутые договоренности не дают гарантий
По мнению финансового эксперта Владимира Тарасова, считать, что нефтяной вопрос для Беларуси решен на долгий срок было бы преувеличением.
– Судя по тому, как развивается ситуация, достигнутые договоренности будут актуальны 2-3 года, а потом их придется снова пересматривать, – замечает эксперт.
В целом же Беларусь будет получать, по разным оценкам, от 600 до 800 миллионов долларов в год – в виде прибавки к тем поступлениям, которые страна получила в 2016 году.
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