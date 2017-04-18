Профсоюзный активист Андрей Стрижак арестован на десять суток. Он объявил голодовку

Чтобы «сесть на сутки», ему пришлось самому ехать в суд и требовать ознакомить его с материалами собственного дела.

Там Андрей Стрижак узнал, что постановление об его аресте с 17 марта находится в РОВД, сообщает praca-by.info.

Ранее сообщалось, что гомельского активиста Независимого профсоюза РЭП Андрея Стрижака 17 марта суд заочно арестовал на 10 суток за «несанкционированный митинг». В этот момент Андрей Стрижак находился за границей, о чем уведомил суд. Однако судья не счел эту причину существенной для переноса заседания.

Вечером 14 апреля, когда Андрей Стрижак возвращался в Беларусь из Вильнюса, у него возникли проблемы на границе. После пограничного контроля его сняли с поезда в Молодечно, однако после проверки отпустили.

15 апреля профсоюзный активист обратился в Центральный РОВД Гомеля, и в районный отдел милиции, но его желание отбыть административный арест встретило непонимание охранников правопорядка: документов на исполнение они не нашли.

И только когда 17 апреля активист затребовал в суде Центрального района материалы дела, выяснилось, что постановление находится в Центральном РОВД. Явившись туда по своей воле, Стрижак отправился отбывать административный арест в 10 суток.

— Если я сейчас не отсижу эти десять суток, то они будут висеть надо мной дамокловым мечом — объяснил активист praca-by.info свое желание отбыть арест. — Меня смогут арестовать в любой момент: например, при выезде за границу. Это не «явка с повинной»: я продолжаю считать арест нарушением моих прав: на свободу собраний, свободу слова, на справедливый суд – и буду обжаловать постановление суда в международных органах.

В знак протеста против нарушения своих прав Андрей Стрижак объявил голодовку.