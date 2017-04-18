«Это правда, что в Беларуси бабушек на улицах месили?»

Журналистке «Салiдарнасцi» удалось побывать в Москве на закрытом показе новой модели Samsung, которая, как утверждают создатели, стирает все границы. К концу вечера автор убедилась, что лучше бы они где-то обязательно оставались.

Презентация флагманских смартфонов Samsung Galaxy S8 и Galaxy S8+, продажи которых стартуют в Беларуси 28 апреля, подразумевала событие класса «люкс». Но оказалась еще и посыпанной золотой стружкой – на верхнем этаже Ritz Carlton с видом на Красную площадь, именитыми гостями, спецэффектами, десятками моделей и морем шампанского.

Все фото пресс-службы Samsung

На мероприятие съехались журналисты, блогеры, эксперты в области высоких технологий отовсюду – яблоку упасть негде было, а особая концентрация наблюдалась у подсвеченных стоек, где любой желающий мог одним из первых оценить сочетание технологий и дизайна новых устройств.

Вскоре стало ясно, что на данном мероприятии у новинки есть конкурент, по крайней мере, для светских хроникеров – дуэт Ксении Собчак с супругом Максимом Виторганом. Репортеры окружили семейную пару плотным кольцом, и не выпускали ее оттуда на протяжении всего вечера, наглядно продемонстрировав, кто здесь действительно является «звездным» гостем.

Тем временем Алена Шишкова – с ее миллионами подписчиков в Instagram – скромно стояла в сторонке, не вызывая особого интереса у фоторепортеров. Впрочем, как не наблюдалось ажиотажа и возле известных широкой публике певицы Валерии и «камедийщицы» Натальи Медведевой.

Привнес искреннего позитива стилист, любимец соцсетей Влад Лисовец. Он лавировал в толпе, ведя прямой эфир в своем аккаунте в Periscope, оценивая при этом не только панорамную камеру новой модели Samsung, но и гостей презентации.

– Посмотрите, какие красивые лица! – озвучил он, захватив в свой обзор белорусских журналистов.

– Мы из Минска, всем привет!

– Обалдеть, ребята из Минска!

– Влад, как вам новая модель смартфона? Нравится?

– …Мягко говоря!

И, выдержав многозначительную паузу, стилист поделился, что ведет переговоры о своих лекциях в нескольких городах, в число которых входит и белорусская столица.

Вскоре многие переместились на шоу в формате «360 градусов», спецэффекты которого будто перенесли зрителей то ли на космический корабль, то ли внутрь огромного экрана, то ли в недра океана.

– За счет своего передового функционала и не имеющего аналогов дизайна новые смартфоны изменят представление о мобильных устройствах и откроют перед пользователями действительно безграничные возможности, – так анонсировал детище глава Samsung Mobile в России Аркадий Граф.

А после, уже у барной стойки, на землю вернул питерский журналист:

– Из Беларуси? А это правда, что у вас недавно на улицах бабушек месили?

В ходе диалога все попытки свернуть с политической тематики беспощадно упираются в главный вопрос собеседника: «Нравится ли тебе Путин?».

Услышав отрицательный ответ, а также пояснение – почему «нет», с отсылкой в Крым и Донбасс, – коллега разочарованно сокрушается: «Не понимаю, почему вы, белорусы, так за Украину переживаете. С ними-то все ясно, но вы ведь – братья, друзья. С вами мы так никогда не поступим». Все доводы разбиваются о стену категорического непонимания и троллинга.

Поэтому, под предлогом выхода на балкон подышать свежим воздухом, прощаюсь. Чтобы, глядя на Красную площадь сверху, потом подумать: какое же это счастье, жить в 21 веке со всеми его новыми супер-технологиями, которые дают тебе возможность быть сверхчеловеком, не чувствующим границ, и как важно, чтобы определенные границы все-таки существовали в обязательном порядке – как на земле, так и в человеческих отношениях.