Набирает популярность настольная игра «Вместо Путина»

Эрдоган сможет остаться у власти до 2029-го года: с результатами референдума в Турции согласны не все. В Петербурге – задержания дальнобойщиков. Эти и другие актуальные темы – в свежем выпуске программы «Настоящее время».

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