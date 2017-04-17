Как выглядел Лукашенко в Пасху на фоне президентов стран-соседей

Серия снимков, которая многое говорит о первых лицах Беларуси, Литвы, Польши, России и Украины.

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района. Фото president.gov.by

Президент Украины Петр Порошенко появился в храме с женой и детьми. Фото из Фейсбука Петра Порошенко

В Фейсбуке Петра Порошенко украинцы выражали восхищение красотой первой леди. В Чистый четверг Марина Порошенко с детьми помогали молодежи с инвалидностью печь пасхальные куличи

Сын Петра Порошенко появился в храме в вышиванке

Президент Литвы Даля Грибаускайте в Фейсбуке пожелала соотечественникам, чтобы пасхальный кролик не только создал праздничное настроение, но и принес настоящую весну

Как Даля Грибаускайте готовилась к Пасхе. Фото из Фейсбука президента Литвы

Президент России Владимир Путин появился на пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя в компании главы правительства Дмитрия Медведева, его жены Светланы и мэра Москвы Сергея Собянина. Фото kremlin.ru

После службы Путин обменялся подарками с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом

Президент Польши Анджей Дуда в своем пасхальном обращении к народу предложил подумать о тех, кто одинок и нуждается. Фото president.pl