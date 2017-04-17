Как выглядит белоруска, которая поедет на конкурс «Краса Вселенной»

На конкурсе «Краса Вселенной – 2017» Беларусь представит 25-летняя Екатерина Дубровская из Гомеля.

Она окончила медицинский колледж и сейчас работает операционной медсестрой в Центральной речицкой больнице. Параллельно девушка получает высшее образование по специальности «психология» в Гомельском университете имени Ф. Скорины.

В конкурсе будут участвовать только незамужние девушки. Екатерина говорит, что сейчас сконцентрирована на карьере и хочет заниматься модельным бизнесом.

В конкурсах красоты Екатерина не новичок. Еще в школе она принимала в них участие и становилась победительницей «Осеннего очарования», «Мисс фитнес», «Леди Голливуд», «Мисс Речица». На более серьезный конкурс Екатерина решилась только в этом году и была очень удивлена, когда прошла все этапы отбора.

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