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Скандалы
17.04.2017
Александр Владыко, Onliner.by
В Минске подростки «подняли» игровой автомат

Все произошло 10 апреля между 22 и 23 часами вечера. В какой-то момент молодежи показалось, что играть в автомат, пытаясь достать «захватом» мягкую игрушку, не так весело, как сломать замок и выбрать то, что на самом деле хочется.

Так и сделали. Прямо под камерой наблюдения, поэтому может получиться захватывающий детектив.

Видео в редакцию прислал предприниматель Дмитрий, которому принадлежит сломанный автомат. Оригинальный ролик (есть в распоряжении редакции) длинный. На нем видно, что молодежь минут 20 кружит вокруг любимых игрушек. Более того, ребята кидают в автомат не один рубль, пытаясь зацепить приз. Но по правилам это сделать не получилось. На видео не видно, как ломают замок: вокруг автомата толпится много ребят, перекрывая обзор. Но в азарте «заслон» расслабился, и в камеру попали моменты самого похищения. На 27-й секунде видно, как пала игрушка, похожая на Пикачу. Набрав полные руки, счастливые ребята умчались в ночь Серебрянки.

— Я отнес заявление в милицию, — рассказывает Дмитрий. — Ущерб написал не больше 5 базовых, чтобы не ломать ребятам жизнь, ограничившись административным штрафом. Но случай у меня не первый, поэтому просто так простить я тоже не могу.

В автомате находится около 150 игрушек. Среди обычных была и новая коллекция — это специальные «заманухи», более дорогие игрушки. Так вот, пропали из автомата именно они. Например, бархатный дракончик из мультика «Как приручить дракона». Еще был Вспыш. Майнкрафт. Покемоны. Это специальные игрушки из Китая только для автоматов. В Беларуси их не производят, и в свободной продаже их не найти. Мне многие звонили с вопросом, где купить.

 
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