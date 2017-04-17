Блогер в суде доказал, что сдавал экзамен, когда милиция видела его в Куропатах

Принести справку из вуза и привести своих преподавателей в суд понадобилось студенту 3 курса журфака БГУ, блогеру Роману Протасевичу, чтобы доказать, что он сдавал экзамен утром 25 февраля.

Дело в том, что в это время милиционеры, судя по административному протоколу, видели его на акции в Куропатах.

Роман Протасевич, фото: svaboda.org

Суд над блогером начался еще 10 апреля. На Протасевича составили протокол за участие 25 февраля в несанкционированной акции в Куропатах. В протоколе правонарушения было указано, что студент «активно участвовал в незаконном пикетировании на строительной площадке по адресу: ул. Мирошниченко, 49». По данным милиции, он был там в 10.00.

Но Протасевич принес справку из деканата, что в этот день он сдавал экзамен на журфаке, который длился с 10.00 до 12.00, по предмету «Язык и стиль СМК». Этого оказалось недостаточно, и судья Дмитрий Цыкал вызвал в суд свидетелями преподавателей, которые принимали экзамен у Протасевича 25 февраля. Сегодня они пришли в суд.

Доцент кафедры стилистики и литературного редактирования журфака БГУ Ольга Горбач рассказала, что студенты готовятся к ответу в присутствии преподавателей. Пересдача экзамена проходила с 10 до 12 часов. По словам преподавателя, Протасевич был на кафедре до 11.30−11.40.

— Сдал? — спросил судья.

— Вы знаете, даже на 5 сдал. До этого была курсовая на 4, там много списал. А тут, наверное, боялся, подготовился. Я даже обрадовалась, что не на 4.

Старший преподаватель Маргарита Цыбульская также подтвердила, что Протасевич 25 февраля сдавал экзамен, но сама уже не помнит, на протяжении какого времени он находился на кафедре.

— Он неплохо сдавал, кстати, произвел неплохое впечатление.

Судья удалился в совещательную комнату, а когда вернулся, заявил, что вина Протасевича не доказана.

— Дело об административном правонарушении в отношении Протасевича прекратить за недоказанностью его виновности.

Друзья Протасевича и другие активисты в зале встретили решение судьи аплодисментами.

Ранее Протасевич отбыл 10 суток ареста после задержания на акции 26 марта в Минске около Октябрьской площади.