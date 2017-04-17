В Минске ищут человека, которому по ошибке выдали в банке 2 000 лишних рублей

Милиция просит откликнуться молодого человека или тех, кто его узнает.

В Центральное РУВД Минска обратилась кассир филиала банка, расположенного в одном из столичных торговых центров, с просьбой оказать помощь в установлении личности неизвестного молодого человека, которому она по ошибке выдала крупную денежную сумму.

Как сообщила официальный представитель Центрального РУВД Минска Татьяна Обозная, молодой человек подошел к окошку кассира, чтобы обменять доллары США на белорусские рубли. Кассир выдала клиенту деньги в белорусских рублях на 2.000 больше положенной суммы. Клиент забрал деньги и ушел. Недостача обнаружилась только спустя несколько часов.

Службой безопасности банка изъята запись с камеры видеонаблюдения, которая запечатлела разыскиваемого.

В этой связи милиция просит откликнуться данного молодого человека или тех, кто его узнает. Любую информацию можно сообщить в Центральное РУВД по телефонам: (017) 288-02-02, (029) +375-29-337-88-25 или по телефону 102.