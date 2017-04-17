Как минский чиновник выманил у людей 250 тысяч долларов

Правоохранители ищут жертв бывшего замглавы администрации Партизанского района Минска.

ГУВД Мингорисполкома устанавливает круг потерпевших от мошеннических действий бывшего замглавы администрации Партизанского района Минска Николая Петрамовича.

В отношении Николая Петрамовича возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 209 Уголовного кодекса («Мошенничество»).

По данным правоохранителей, Петрамович продолжительное время мошенническим путем под разными предлогами, в том числе под предлогами дачи взяток должностным лицам различных государственных организаций, завладевал деньгами граждан. Общая сумма, которой ему удалось завладеть, - более 500 тысяч белорусских рублей.

Оперативники также установили, что от действий Петрамовича пострадало значительное количество людей.

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Пострадавших от мошеннических действий бывшего чиновника просят сообщить об этом в милицию по телефонам 8(033) 335-62-69, 8(017) 230-34-34 (дежурная часть Партизанского РУВД), 102.

Также можно обращаться лично в ГУВД Мингорисполкома (пер. Добромысленский,5) или в районное УВД по месту жительства.

ГУВД Мингорисполкома обращает внимание: если вы давали деньги Петрамовичу под предлогом дачи взяток другим лицам, то в соответствии с законодательством (примечание ст. 431 Уголовного кодекса), вы освобождаетесь от уголовной ответственности за дачу взятки в случае, если вы добровольно сообщите об этом в милицию.