Задержан один из организаторов теракта в питерском метро

ФСБ России задержала одного из предполагаемых организаторов теракта в петербургском метро 3 апреля.

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Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, «Федеральной службой безопасности РФ в рамках возбужденного СК России уголовного дела по факту террористического акта в метрополитене Санкт-Петербурга сегодня в Одинцовском районе Московской области задержан один из организаторов расследуемого преступления, выходец из Центрально-Азиатского региона Азимов Аброр Ахралович, 1990 года рождения, который осуществил подготовку террориста - смертника Акбаржона Джалилова».

Гражданство Азимова в сообщении ФСБ не указано. В 2013 году человек с таким же именем и годом рождения вышел из гражданства Киргизии.

У задержанного нашли пистолет и патроны.

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