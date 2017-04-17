В Минском зоопарке погиб верблюд, покормленный посетителем

В желудке после вскрытия обнаружили целлофановые пакеты — проглотил, судя по всему, с угощениями.

Об этом сообщает портал Минск-Новости.

По данным издания, это не первый и не единичный случай варварского и безответственного отношения к животным со стороны посетителей.

Например, в Гродненском зоопарке чаще всего звери погибают не из-за условий содержания, как многие привыкли думать, а от заботы посетителей, которые угощают животных пивом, сосисками, чипсами, мороженым, попкорном, пирожками, сладкой ватой. Нередко звери заглатывают угощение вместе с пакетами и варежками.

По словам специалистов, больше всех страдают парнокопытные животные. Анатомическое строение их ротовой полости не позволяет выплюнуть то, что уже взяли в рот.

Специалисты советуют желающим покормить зверей приносить более полезные продукты: нарезанные яблоки, капусту, морковку. Или приобрести специальный корм, который продают на территории учреждения.