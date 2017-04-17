Три истории о том, как стратегия устойчивого развития спасает экономику на местах

Что мешает белорусским сельсоветам обрести финансовую устойчивость?

Роботы, щепки и экологическое земледелие

Председатель Могилевского экологического общественного объединения «ЭНДО» Андрей Пахоменко уже восемь лет имплементирует программу устойчивого развития в Чаусском районе. Когда эколог представил местным чиновникам основные цели проектов, власти покачали головами – половина проблем нас не касается.

—Когда мы начали детально разбираться, выяснилось, что нас касается многое, другое дело, как на это посмотреть. Вот проблема – нищета. Начали вникать в документы ООН – разговор идет о том, чтобы разные группы населения могли участвовать в экономических процессах и получать достаточное качество жизни. Не потому, что им дали субсидию, а потому, что научили зарабатывать. Один из вариантов – самозанятость населения, — говорит Андрей Пахоменко.

Его команда просчитала, какие виды самозанятости выгодны для Чаусского района. Активисты пришли к выводу, что нужно развивать малый бизнес: ремесленничество, фермерство и агроэкотуризм – эти сферы уже освоены белорусами и не дают им оказаться у черты бедности, а также предотвращают трудовую миграцию из района.

— Формировать экономическую грамотность нужно со школы. Если ребенок в детском саду начинает продавать майских жуков за конфетки, то это малый бизнес. Почему бы и нет? И прибыль, и курс устанавливают сами – это же рыночные отношения! – говорит специалист. — Если выпускника девятого класса родители отправляют учиться в могилевский лицей, значит, образование в Чаусах неконкурентоспособно. Мы создали в райцентре класс по робототехнике – нигде нет, а у нас должен быть. И когда я слышу реплику могилевской школьницы: «Мама, а когда мы в Чаусы поедем? Там же роботы есть!», я понимаю — мы молодцы.

Одну из целей ООН – ликвидацию голода, тоже сразу забраковали чаусские власти, ведь вроде голода-то и нет. Эколог уверен, что обеспечивая людей продуктами питания, нужно думать не только об их количестве, но и о качестве. По словам эксперта, экологическое земледелие можно спокойно прописывать в стратегии устойчивого развития.

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