В деревне Ровенская Слобода предлагают работу уборщицы за 6 рублей в месяц

В деревне Ровенская Слобода Речицкого района убирать отделение почты приглашают за... 6 рублей в месяц. Это следует из объявления, которое прислали слушатели.

Фото прислал слушатель Еврорадио

Как выясняем, это не ошибка, за ежедневную работу обещают такую ​​зарплату.

— Нет, это не ошибка, такой заработок. Работать нужно ежедневно, как работает отделение связи, в любое удобное время по графику работы отделения, — ответили по номеру, указанному в объявлении.

При этом в отделе кадров на почте в Речице сообщили, что в штате в Ровенской Слободе нет уборщицы.