В деревне Ровенская Слобода предлагают работу уборщицы за 6 рублей в месяц
В деревне Ровенская Слобода Речицкого района убирать отделение почты приглашают за... 6 рублей в месяц. Это следует из объявления, которое прислали слушатели.
Фото прислал слушатель Еврорадио
Как выясняем, это не ошибка, за ежедневную работу обещают такую зарплату.
— Нет, это не ошибка, такой заработок. Работать нужно ежедневно, как работает отделение связи, в любое удобное время по графику работы отделения, — ответили по номеру, указанному в объявлении.
При этом в отделе кадров на почте в Речице сообщили, что в штате в Ровенской Слободе нет уборщицы.
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