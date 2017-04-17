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Скандалы
17.04.2017
Газета.Ру
Кровавая трансляция из Кливленда – американцы в шоке

Полиция города Кливленда штата Огайо расследует шокирующее уголовное дело — убийство в прямом эфире Facebook Live.

На видео, которое было доступно всем желающим, видно, как преступник расстреливает пожилого мужчину. Представители Facebook назвали это «ужасающим преступлением», а полиция объявила подозреваемого в розыск. Им оказался некий 37-летний Стив Стивенс, который ранее в своих постах признавался, что убивал людей.

Кровавая трансляция из Кливленда — так окрестили это видео в американских СМИ — началась 16 апреля, в пасхальное воскресенье, примерно в 14.00 по местному времени и продлилась 57 секунд. Вел ее 37-летний Стив Стивенс.

Вначале он показывал разные ракурсы из салона своего автомобиля. На кадрах видно, как яркое солнце освещает руль, а затем Стив Стивенс медленно выходит из своей машины и подходит к какой-то женщине.

На ролике слышно, как Стивенс заявляет ей, что во всем, что произойдет дальше, будет виновата только она. Затем Стивенс останавливает проезжающий мимо автомобиль, за рулем которого сидит пожилой мужчина.

«Я нашел, кого убью сейчас. Я убью этого старого чувака прямо здесь», — обращается Стивенс к зрителям. После этого преступник открывает дверь авто и стреляет в пожилого человека.

Сейчас Стивенс объявлен в розыск. По данным Associated Press, полиция Кливленда распространила обращение, в котором полицейские предлагают Стивенсу явиться с повинной и «больше никому не причинять вреда».

«Подозреваемый действительно вел прямую трансляцию убийства в Facebook и заявил, что ранее совершил еще несколько убийств, которые пока не установлены», — говорится в сообщении полиции Кливленда. Силовики призвали возможных свидетелей произошедшего к сотрудничеству.

Между тем, по данным СМИ, после убийства Стивенс якобы успел опубликовать еще один пост, в котором обвинил во всем свою бывшую подругу. По его словам, он встречался с ней три года и собирался жениться на ней. Объясняя свой поступок, мужчина утверждает, что у них были сложные отношения. Из-за этого он якобы увлекся азартными играми и проиграл все свои сбережения.

Между тем издание The Verge пишет, что Стивенс в своих предыдущих публикациях утверждал, что уже убил до 15 человек. Однако пока полиция Кливленда подтвердила только одно убийство.

По данным СМИ, убитого звали Роберт Гудвин и ему было 74 года. Полицейские считают, что подозреваемый был не знаком со своей жертвой и, скорее всего, выбрал мужчину в качестве цели наобум.

Между тем американцы начали сбор средств для семьи Роберта Гудвина. Так, житель штата Аризона Дэйв Уэсли обратился ко всем неравнодушным гражданам с предложением оказать посильную помощь родственникам погибшего.

«Такой милый старичок. Не могу представить боль, которую переживает его семья сейчас. Я простой парень из Аризоны и, к сожалению, видел это видео. Я хочу помочь и призываю всех сделать то же самое», — написал он в своем обращении.

Между тем представители Facebook прокомментировали трансляцию убийства.

«Это ужасающее преступление, и мы не разрешаем размещение такого рода контента. Мы усиленно работаем над тем, чтобы поддерживать в Facebook безопасную среду, и находимся в контакте с правоохранительными органами в чрезвычайных ситуациях», — говорится в заявлении.

Также представители Facebook заявили, что якобы прямой трансляции убийства не было, а видео было загружено уже после преступления.

Впрочем, с момента появления видео до его удаления прошло три часа, и все это время кадры убийства были доступны обычным пользователям, включая детей.

Надо отметить, что уже не раз через соцсети транслировалась в прямом эфире информация о различных преступлениях от первого лица. Так, в прошлом году трагический инцидент произошел в поселке Струги Красные Псковской области. Двое учащихся одной из местных школ — парень и девушка — обстреляли из охотничьего ружья машину полиции, а потом покончили с собой.

Все происходящее они транслировали в прямом эфире через Periscope. Когда они перестали выходить на связь, сотрудники спецподразделений применили светошумовые гранаты и пошли на штурм. К этому моменту оба подростка уже были мертвы. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

 
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