Мингорисполком определил свой формат «Чернобыльского шляха-2017»

Столичные власти разрешили проведение ежегодного мероприятия в традиционном формате: сбор участников на площадке возле Академии наук и шествие до площади Бангалор.

Напомним, изначально заявители просили 26 апреля, в годовщину аварии на Чернобыльской АЭС, разрешить маршрут: «театр оперы и балета - шествие по улице Максима Богдановича - часовня, расположенная в районе площади Бангалор».

Кроме маршрута Мингорисполком изменил и время начала мероприятия, сдвинув заявленные 18.00 на 14.00. Как отметил у себя в Facebook один из заявителей Денис Садовский, 26 апреля – это рабочий день.

Во вторник, 18 апреля, организаторы ЧШ проведут собрание, где определятся с дальнейшими действиями.