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Лица
17.04.2017
Лера Василькова
Кто это во «второй коже» от Гуччи? (голосование)

Экстравагантная певица Рианна выбрала запоминающийся образ для популярного американского фестиваля Coachella.

Автором этого наряда является итальянский дизайнер Алессандро Микеле, возглавляющий миланский модный Дом Gucci. Творцу уже давно поют оды модные журналисты: тот придумал, как начать работу над тем, чтобы название Gucci ассоциировалось с чем-то современным, и не столько модным, сколько отражающим дух времени.

Тем временем папарацци словили Рианну и вдали от широкой публики – загорающей на частной территории в Калифорнии.

А в чем вам больше понравилась барбадосская дива?

Во «второй коже» от Гуччи. 5.9 %
В купальнике. 23.5 %
Лучше бы одеться.    70.6 %
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