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Экономика
17.04.2017
Павел Рос
Взгляд на оптимизм Семашко: «Эти крики и прыжки на месте – попытка отвлечь внимание»

Известный экономист Леонид Заико – о том, почему белорусам не стоит радоваться нефтегазовым договоренностям Лукашенко и Путина.

В воскресенье в эфире государственного телевидения вице-премьер Владимир Семашко позволил себе несколько оптимистичных высказываний.

К примеру, что цена российского газа для Беларуси будет снижена. В частности, в 2018 году она должна составить 129 долларов за тысячу кубов, вместо 150. В 2019 году, по оценке чиновника, Беларусь будет покупать голубое топливо еще дешевле – за 127 долларов.

Помимо прочего, Семашко обнадежил граждан тем, что вопросы поставок российской нефти в страну «закрыты до 2024 года».

Экономист Леонид Заико в экспресс-комментарии «Салiдарнасцi» рассказал, чего белорусам ждать от подобных договоренностей.

– Лично я плачу за газ больше, – заметил он. – Внимательно посмотрел платежное поручение, которое мне пришло, и увидел: как минчанин, живущий в квартире с газовой плитой, плачу 140 долларов (из расчета на тысячу кубометров – С.). И мне кажется, что никто не снизит мне и миллионам белорусов эти цены на газ.

Именно поэтому ни радоваться, ни печалиться в связи с новыми белорусско-российскими договоренностями у белорусов нет оснований, считает эксперт:

– А то, что газ получают директора плохо работающих предприятий, и у них образуется электрическая задолженность... Так давайте менять этих директоров. Крики и прыжки на месте по поводу газа – это попытка отвлечь внимание людей неэффективной экономической политики.

Экономист считает, что никакого спора между Беларусью и Россией не было, а было лишь «нежелание отвечать по контрактам»:

– Если в декабре мы должны были платить 350 миллионов долларов, потом – уже 500 по тем ценам, которые мы сами придумали, то теперь все 700... И какой дурак скажет, что мы что-то выиграли? И то, что нефть нам дают, тоже не победа, так как ее белорусские олигархи перерабатывают. Белорусам хватит и 7 миллионов тонн нефти, даже если будут ездить каждый день на своих машинах. А остальной объем из 24 миллионов тонн, которые поставляются в Беларусь, просто окажется в карманах тех людей, которые любят власть.

В этой ситуации население должно думать о другом, считает собеседник.

– Многие забывают, сколько налогов мы платим из бензина. Половина цены – это акциз и НДС, которые оплачивает наше население, а не русские, армяне или чукчи, которые нам эту нефть продают. Вот о чем надо думать белорусам, – подытоживает Леонид Заико.

 
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