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17.04.2017
Салiдарнасць
Осужденная за полторы таблетки экстази минчанка подозревается в вербовке проституток на Кипр

Она привлекала девушек из Беларуси, России, Молдовы, Ливана, Казахстана.

В отношении 25-летней минчанки, которая уже отбывает 12-летнее наказание в исправительной колонии, возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией и создание условий для занятия проституцией, сообщает пресс-служба ГУВД.

Уточняется, что девушку еще в сентябре 2016 года задержали в Минске в Национальном аэропорту, когда в ее багаже обнаружили таблетки голубого цвета.

Напомним, тогда хозяйка чемодана, Дарья Б., была задержана. Сразу она пояснила, что таблетки получила от знакомого в ночном клубе, а после положила их в чемодан, спрятав в носок.

На следующий день подозреваемая заявила, что не знала о нахождении в багаже запрещенных веществ. Сказала, что их ей в Турции подбросили недоброжелатели. После вообще отказалась давать показания.

Экспертиза установила, что в багаже минчанка перевозила контрабандой экстази. По данному факту она и была осуждена.

Теперь в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следователями было выяснено, что с декабря 2015 года по январь 2016 года через интернет девушка вовлекла и пыталась вывезти в Эркан Северного Кипра для занятия проституцией 28-летнюю минчанку. Установлено, что она вместе со своими подельниками из Беларуси, России и Украины завербовала еще более 10 белорусок, а также гражданок Ливана, Молдовы, Казахстана, Украины, России.

Подозреваемая рассказывала, что сама работает на Северном Кипре в ночном клубе и имеет очень хорошие заработки. Говорила, что ее «работодатель» кредитует авиабилеты в обе стороны, еженедельный медицинский контроль, питание, проживание. Одним из важных условий была необходимость выплатить клубу долг – 3.000 долларов США. Примерно столько изначально руководство клуба якобы тратило на девушку (авиабилеты, виза, медицинский осмотр, одежда, личные нужды).

На самом же деле, отмечает ГУВД, реальная сумма была значительно меньше, но поскольку проверить затраты никто не мог, желающим оставалось только верить на слово своему работодателю. Выплаты долга начинались только после того, как девушка приступит к «работе» и проработает некоторое время. До выплаты этого долга нельзя было отказаться от занятия проституцией и покинуть клуб. В случае отказа девушек штрафовали (суммы доходили до 1000 долларов США), угрожали применить физическую силу, запугивали депортацией.

Проституцией девушки должны были заниматься обязательно, даже если изначально оговаривалось, что они будут только лишь танцевать в клубе. В спиртные напитки девушек подмешивались наркотики, чтобы подавить их волю к сопротивлению.

Сообщается, что сейчас белоруски вернулись на родину, основная фигурантка отбывает наказание в исправительной колонии, а в отношении ее белорусских и российских подельников проводятся проверочные мероприятия и необходимые следственные действия.

 
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