Макаревич: «Можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет»

Известный музыкант, лидер «Машины времени» у себя в Facebook – о том, почему нынешние праздники видятся ему большим нарядным спектаклем, где все молча договорились, что всё как будто на самом деле.

Потому что если и правда на самом деле — откуда вокруг столько злобы и ненависти? Ненавидим американцев, англичан, украинцев, «либералов», геев… на самом деле друг друга. Сами себя. Иисусова любовь и смирение тут рядом не валялись. И пока будет так — можно покрасить все яйца в мире: светлее не станет.

Ну, а тех, кто и вправду верует — со светлым праздником.