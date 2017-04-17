«Всю политическую карьеру Лукашенко клялся в любви к России, но сколько правды в этих словах?»

Премьера вторника с пометкой «16 +» на российском канале посвящена «одному из самых богатых людей на просторах СНГ» — президенту Беларуси.

Программа ТВ издания «7 дней» демонстрирует, что, возможно, «затяжной и многоплановый конфликт между двумя странами закончен», но только не в информационных просторах. И вторничная премьера на телеканале ТВЦ тому подтверждение.

«Удар властью. Александр Лукашенко» — под таким названием выходит сюжет длинной почти в час, который 18 апреля около полуночи авторы рекомендуют смотреть лицам старше 16 лет. О том, что приятного для официального лидера Беларуси там будет мало, красноречиво сказано уже в аннотации.