Что общего у пожилого Эрдогана и молодого Лукашенко

Политолог сравнил президента Турции, который в 2017-м получил «беспрецедентные полномочия», с президентом Беларуси 1996 года.

После победы на референдуме действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган получил право находиться у власти до 2029 года, а также возможность самостоятельно назначать министров и управлять страной с помощью единоличных указов.

На первый взгляд, эти полномочия очень похожи на те, которые в 1996 году получил первый белорусский президент Александр Лукашенко.

– В Турции идет формирование авторитарного режима, которое, собственно говоря, во всех странах идет по одинаковой схеме, – рассказал «Салiдарнасцi» в экспресс-комментарии политический обозреватель Валерий Карбалевич. – Особенно там, где лидеры пытаются апеллировать к обществу. Они изменяют Конституцию, подгоняя ее под себя, концентрируют в руках все больше полномочий и власти.

Как Лукашенко Конституцию переписывал

По словам эксперта, это дает повод сравнивать и проводить параллели между ситуацией в Беларуси и Турции.

– Насколько долго Эрдоган пробудет у власти, никто не знает, но то, что он собирается править авторитарными методами, это факт, – подчеркивает собеседник.

Продолжится ли дружба между «новой» Турцией и Беларусью?

Политолог обращает внимание, что в последнее время отношения между Беларусью и Турцией действительно улучшаются, впрочем, как и отношения между Лукашенко и Эрдоганом.

– С одной стороны, Беларусь ищет новые точки опоры в мире и обращает внимание на Турцию. С другой стороны, Турция сейчас претендует на роль региональной державы – и пытается искать союзников, в том числе и в нашем регионе. Беларусь становится страной, на которую Эрдоган хотел бы влиять, – подчеркивает Валерий Карбалевич.

Отметим, что в понедельник утром глава Беларуси одним из первых поздравил своего турецкого коллегу с победой на референдуме.