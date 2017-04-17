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В мире
17.04.2017
Салiдарнасць
Эрдоган получил «беспрецедентные полномочия», с чем Лукашенко его уже поздравил

Принятые поправки к конституции наделят президента беспрецедентными полномочиями, позволив ему остаться на своем посту до 2029 года.

По итогам подсчета более 99,45% бюллетеней, за внесение поправок в конституцию высказались 51,37% голосовавших, против - 48,63%. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о победе, не дожидаясь официального объявления итогов, сообщает ВВС.

Разрыв между сторонниками и противниками реформ, вопреки первоначальным цифрам, оказался минимальным, и оппозиция намерена оспаривать итоги голосования.

Крупнейшие города Турции Стамбул, Анкара, Измир, по предварительным данным, проголосовали против изменений. Не поддержали поправки в конституцию и турки, живущие в России, Британии и США. Однако турецкие граждане, проживающие в странах центральной Европы, высказались за предложенные реформы.

В результате воскресного голосования, которое называют поворотным моментом в истории страны, Турция превратится из парламентской в президентскую республику.

Накануне вечером жители нескольких районов Стамбула провели необычную акцию протеста против итогов референдума, в результате которых президент Эрдоган получил беспрецедентные полномочия. Они били в кастрюли и сковороды, высовываясь из окон своих домов.

Фото AFP

Такие протесты были отмечены как минимум в четырех районах города. Небольшие группы протестующих также вышли на улицы.

Лукашенко уже поздравил Эрдогана с успешным проведением референдума по изменению Конституции, сообщает БЕЛТА.

–Высказавшись за конституционную реформу, турецкий народ поддержал усилия действующей власти, направленные на достижение экономического роста, политической стабильности и мира в государстве. Убежден, что принятое на референдуме решение будет способствовать дальнейшему укреплению суверенитета и независимости Турции.

Он рассчитывает, что совместными усилиями Беларусь и Турция будут и далее последовательно укреплять двустороннее партнерство в интересах своих народов.

 
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