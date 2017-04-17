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17.04.2017
Евгений Федоров
Financial Times: русский язык теряет популярность в Казахстане, но не в Беларуси

По мнению британского издания, русский язык выходит из обихода на постсоветском пространстве.

О такой тенденции сообщает BBC со ссылкой на аналитическую статью, опубликованную в Financial Times.

По наблюдениям британских журналистов, быстрее всего этот русский язык теряет позиции в Казахстане, где в 1994 году по-русски дома говорили 33,7% жителей, а в 2016 году – лишь 20,7%.

В Эстонии и Латвии число граждан, называющих русский своим основным языком, с 1994 года сократилось на 10%. Похожая картина наблюдается и в Украине, Азербайджане, Литве, Туркменистане и Узбекистане.

Единственной постсоветской страной, в которой британские исследователи не заметили такой тенденции, стала Беларусь. Если в 1994 году русский называло  родным лишь чуть более половины населения, то в 2016 году таких было уже 71%.

«Заслуга в этом принадлежит Александру Лукашенко, который через год после прихода к власти в антизападном порыве провел референдум, сделав русский язык вторым государственным», – пишет британское издание.

 
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