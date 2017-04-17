Романчук: «При желании тренд можно найти и на кладбище»

Что будет делать правительство, когда проест российский миллиард?

Премьер-министр Андрей Кобяков во время рабочей поездки по Гродненской области, сославшись на целый ряд показателей по итогам первого квартала 2017 года, заявил, что в экономике Беларуси «происходят положительные изменения».

—Да, есть проблемы, над которыми мы будем работать, но в целом, я считаю, экономика становится на положительный тренд, который в ближайшее время будет еще более серьезно обозначен, — цитирует главу правительства БЕЛТА.

— При желании тренд можно найти и на кладбище, — говорит руководитель научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук. — Я думаю, Андрей Владимирович находится под впечатлением 1 млрд российского кредита, а также договоренностей по газу и нефти. При этом он скромно умалчивает, почему белорусское правительство признало долгом то, что, с его точки зрения, за три дня до переговоров с Путиным долгом не являлось.

Эксперт предполагает, что оптимизм премьер-министра мог вызвать некоторый рост экспорта в начале года.

По мнению экономиста, если полученные в результате переговоров с российской стороной деньги будут пущены на стимулирование спроса, то возможно некоторое оживление в экономике за счет ряда предприятий. С одной оговоркой.

— Рост экспорта был связан с тем, что выросли цены на экспортируемые товары, а не потому, что это мы такие умелые, — подчеркивает Ярослав Романчук.

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