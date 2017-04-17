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17.04.2017
Глуховский: Трамп тоже разыгрывает психа

Российский писатель Дмитрий Глуховский считает, что Дональд Трамп прибегает к методам Владимира Путина.

— Когда на внутреннем фронте провал, внешний фронт всегда выигрышно смотрится, — заявил Глуховский в эфире «Эха Москвы», комментируя политику американского президента по отношению к Сирии и КНДР. — Тем более, что в гораздо большей степени сегодня это делается для телевизионной картинки, чем ради какого-то фактического эффекта.

Вот как он [Трамп] отвечает на химическую атаку? Он фактически имитирует возмездие. Он дистанционно 59 ракетами «Томагавк» бомбит какую-то авиабазу, на которой гибнет всего-навсего 6 человек, там некоторое количество самолетов уничтожено, но сколько, точно сказать нельзя, но, тем не менее, это символический акт: показал силу, все довольны: рейтинг вырос, консолидация…

Они же опять играют, как мы играем. Мы не такие уж большие, не такие сильные, но зато очень психованные, понимаете?

Та политика, которой Россия вызывает к себе уважение, те способы, которыми Россия вызывает к себе уважение на мировой арене, — это способы, которыми вызывают к себе уважение пьяные десантники 2 августа в парке Горького. Их очень уважают. И даже милиция на них особенно не покушается, потому что это крепкие нетрезвые ребята в тельняшках, у которых в этот момент очень обострено чувство уважения к себе, и они очень ранимы… И у них праздник.

И это примерно то, что происходило, когда мы устроили Донбасс и Крым. То есть мы показали, что мы не в себе, мы непредсказуемые, и вообще, держите нас шестеро, и от нас на всякий случай отошли. Зауважали до известной степени, до той степени, до которой хипстеры и милиция уважают пьяных десантников.

Но во что это реально конвертировалось? В то, что к нам сейчас такое же отношение. Нас поместили через некоторое время, пока мы протрезвели, в изолятор, и мы там сидим и просим, чтобы нас оттуда выпустили, а если нет – мы угрожаем, что найдем их родственников. И, в общем, эта несложная поэтическая метафора, она, мне кажется, исчерпывающе описывает то, что делали мы.

И этот пример многих вдохновил. Теперь Дональд Трамп тоже разыгрывает психа, и тоже говорит: «И вы не сможете спрогнозировать и вы не сможете спрогнозировать, где я нанесу следующий удар возмездия или превентивно или что угодно»…

Глуховский: Российская дипломатия последнего времени — хамская, изолгавшаяся, аутичная — выглядит глупо, позорно и комично

 
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