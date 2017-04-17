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Экономика
17.04.2017
TUT.BY
Семашко отчитался по нефтегазовым вопросам и судьбе продуктов на пути в Россию

Со встречи президентов Беларуси и России 3 апреля на уровне правительства состоялись две рабочие встречи и в итоге пакет из 13 документов подписан, заявил вице-премьер Владимир Семашко в интервью «Главному эфиру» на телеканале «Беларусь 1».

«Главное — восстановление объема поставок нефти. Уже со вторника пойдет восстановленный поток из расчета 24 млн тонн в год», — подчеркнул Семашко.

Он напомнил, что и раньше формально Беларусь имела право на переработку 24 млн тонн российской нефти, но фактически по трубе Беларусь получала 23 млн тонн, а 1 млн тонн могла получить по железной дороге. Но тарифы настолько высоки, что это было символическое право, пояснил вице-премьер. Колесная нефть была дороже на 60−70 долларов за тонну, то есть покупка ее оказывалась не выгодна.

Теперь, подчеркнул Семашко, Беларусь сможет получить все 24 млн тонн, выиграв на этом около 93 млн долларов в 2017 году. Кроме того, у Минска было обязательство поставлять 1 млн тонн бензинов в Россию, что тоже было накладно. «Сейчас российские НПЗ модернизировались и отпала необходимость поставлять его из Беларуси», — пояснил вице-премьер. Выигрыш от этого он оценил в 150 млн в этом году.

«До 2024 года проблема решена», — резюмировал Семашко.

По газу стороны подписали ценовое соглашение и соглашение о функционировании предприятия «Газпром трансгаз Беларусь». «Беларусь гарантировала определенные условия функционирования этого уже полностью иностранного предприятия», — отметил Семашко, не вдаваясь в подробности .

Он также рассказал, что формула формирования цены для Беларуси осталась одна — все привязано к Ямало-Ненецкому округу. И путем понижающих коэффициентов цена для Беларуси будет снижаться. В частности, в 2018 году она составит 129 долларов, а было бы под 150, если бы цена формировалась на прежних принципах. В 2019-м - 127 долларов. При этом действие нынешнего трехгодичного контракта на поставку газа истекает в конце нынешнего года, следующий будет двухлетним.

Несколько более скромные успехи в переговорах о поставках в Россию белорусского продовольствия. Пока только два предприятия открыто на Россию. Но, заверил Владимир Семашко, к концу апреля и эти проблемы должны быть сняты.

 
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