Экс-глава Нацбанка назвал способ спасения белорусской экономики без приватизации

Бывший руководитель Нацбанка Станислав Богданкевич рассказал «Салідарнасці», в какую сторону нужно менять нынешнюю белорусскую модель экономики.

– Нужно признать: старая модель экономики неэффективна, она не работает. Она работала в какой-то мере, когда мы получали из России энергоносители по низким ценам, когда Россия покупала нашу не совсем конкурентоспособную продукцию, и тем самым поддерживал на плаву неэффективные предприятия. Но это время закончилось или, по крайней мере, заканчивается, – констатирует Станислав Богданкевич.

И предлагает брать на вооружение опробованные в других успешных странах пути повышения эффективности предприятий.

– Иногда мне говорят: обязательно нужна приватизация. Не обязательно. Во Франции работает большой госсектор. Но там любая компания управляется на корпоративной основе, по контракту с собственником-государством – без вмешательства чиновников. И нужно отметить: их госсектор не убыточен – потому что управляется иначе, чем у нас, – отмечает экс-глава Нацбанка.

И предлагает обратить внимание, как государство действует у нас.

– Одно из последних указаний Лукашенко: чтобы уволить ненужных работников с предприятия – нужно это решение согласовать с исполкомом. Это же дикость! Ну если эти работники не нужны, если они не приносят пользы? Их надо метлой гнать. Цель предприятия должна заключаться в рентабельности и прибыльности. Если они есть, то можно повышать зарплаты, повышать пенсии. А подобные указания являются попыткой сохранить в неизменности неэффективную модель экономики, – говорит Станислав Богданкевич.

Он считает, что при должных условиях госсектор не будет ущемлять частный.

– Главное, чтобы любой субъект хозяйствования в независимости от того, кому он принадлежит (государству или небольшому собственнику), работал в рыночных условиях и конкурировал. Если бы наши госпредприятия работали в конкурентных условиях, то при убытках давно разорились бы и через банкротство перешли в частные руки, – полагает экс-глава Нацбанка.

При этом он не имеет ничего против приватизации:

– Но делать это нужно шаг за шагом. И начинать приватизацию в наших условиях следует не с крупных предприятий, а с малого и среднего производства.

Чиновники вмешиваться в работу предприятий не должны. Возьмите ту же деревообработку. Не продумав, вложили большие деньги в модернизацию, и получили плачевный результат: убыточное производство. Но наверху как будто не понимают, что это связано с нынешней экономической моделью, когда чиновники управляют производством без учета рынка.