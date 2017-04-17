Что может остановить репрессивную машину в Беларуси

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Когда остановится судебный конвейер, который длится уже почти месяц?

Во вторник, 18 апреля, в Центральном суде Минска будут судить руководителя Белорусского дома прав человека имени Бориса Звозскова (Вильнюс) Татьяну Ревяко, обвиняемую в неповиновении милиции, а также мелком хулиганстве.

На следующий день в суде Первомайского суда столицы состоится рассмотрение административного дела в отношении оператора телеканала БЕЛСАТ Алеся Любенчука, которому вменяют мелкое хулиганство.

Перечень предстоящих процессов можно продолжать.

Что остановит судебный конвейер — об этом юрист Валентин Стефанович, зампредседателя закрытого властями Правозащитного центра «Весна».

— Статья 17.1 КоАП – это один из очень удобных вариантов для власти, для милиции, который они используют с целью изоляции граждан, в том числе и по политическим мотивам. Это уже апробированный ими способ, что граждане якобы ругались матом, нарушали общественный порядок. Как правило, эти обвинения поддерживаются исключительно двумя свидетелями-милиционерами. Никогда в суд не приводят граждан, спокойствие которых было нарушено такого рода поведением. Мы квалифицируем такие дела как произвольные задержания, поскольку они не связаны с реальным совершением противоправных действий человеком, его просто изолируют в произвольном порядке.

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