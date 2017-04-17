Новый кризис уже стучится в двери

Заведующий кафедрой Белорусского национального технического университета Леонид Желтонога обрисовал три сценария надвигающегося кризиса.

Анализируя статистические данные, в частности, динамику процентных ставок Федеральной резервной системы США, эксперт пришел к выводу, что у Беларуси осталось не более двух лет, чтобы провести реформы и подготовить экономику к новой волне глобальных шоков.

Леонид Желтонога пишет в еженедельнике «Белорусы и рынок»:

«Создается впечатление, что мировой финансовый рынок уже запрограммировал кризис к концу 2019 — началу 2020 года, с углублением которого ФРС вновь будет вынуждена понизить процентные ставки, так как возникнут проблемы с обслуживанием суммарного долга финансовых организаций в размере около 10 трлн долларов.

Мы прогнозируем три сценария развития событий в мировой финансовой системе.

Первый сценарий — базовый. ФРС поднимет базовые процентные ставки согласно заявленной программе. Сильное ужесточение ДКП приведет к падению цен на нефть, нефтепродукты и другие сырьевые товары, включая калийные удобрения и молоко, которые формируют значительную долю отечественного экспорта.

Наряду с проблемами обслуживания внешнего валового долга Беларуси в размере около 37,5 млрд долларов, это увеличит дефицит текущего счета платежного баланса и раскрутит очередной виток инфляционно-девальвационной спирали. При таком сценарии мы ожидаем ускоренного падения отечественного ВВП в конце 2019—2020 годах.

Второй сценарий — катастрофический. Он самый динамичный, может иметь неожиданные итоги не только для нашей страны, но и для России, а также для стран еврозоны, накопивших существенные дисбалансы. Массовый исход капитала из рискованных активов в долгосрочные казначейские облигации США может запустить кризис в мировой финансовой системе уже в нынешнем году, что также будет сопровождаться падением цен на нефть, нефтепродукты и другие экспортные товары Беларуси.

Мы столкнемся со всеми проблемами, описанными в базовом сценарии. В таком случае падение отечественного ВВП может быть еще более крутым.

Третий — консервативный. Он наименее вероятен и предполагает, что ФРС откажется от программы повышения процентных ставок, а казначейство Соединенных Штатов увеличит дефицит бюджета. Такие решения могут быть приняты, если в экономике США начнется рецессия.

Для нашей страны это будет означать затяжную стагнацию, переходящую в столь же длительную рецессию.

Таким образом, для проведения структурных реформ у Беларуси осталось не более двух лет, да и то, если ситуация будет развиваться по первому или третьему сценарию. Катастрофический сценарий не оставляет нам времени вовсе.

Национальная экономика нуждается в срочных реформах. На наш взгляд, следует как можно скорее перейти на международные стандарты корпоративного управления, предполагающие хеджирование рисков, выход на IPO, активную эмиссию акций, управление долгами и инвестиционными проектами».

Стоит отметить, что предыдущий прогноз Леонида Желтоноги, сделанный в январе 2016-го, – касательно цен на нефть – пока оправдывается.