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17.04.2017
7 мест на земле, где весна уже действительно наступила

А вот как выглядят некоторые прекрасные уголки земного шара, где весна уже наступила не только по календарю, но и де-факто.

Эриче, Сицилия

В Японии цветет сакура…

…в Великобритании – нарциссы…

…в Китае – рапс…

…на Новой Зеландии – тюльпаны.

Тоскана тоже прекрасна

«И даже пень в весенний день…» Так эффектно выглядит заброшенный дом посреди рапсового поля, затерявшегося на просторах Европы

Снег на Пасху. Белорусы делятся фото апрельского каприза погоды

 
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