7 мест на земле, где весна уже действительно наступила
А вот как выглядят некоторые прекрасные уголки земного шара, где весна уже наступила не только по календарю, но и де-факто.
Эриче, Сицилия
В Японии цветет сакура…
…в Великобритании – нарциссы…
…в Китае – рапс…
…на Новой Зеландии – тюльпаны.
Тоскана тоже прекрасна
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