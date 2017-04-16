Лукашенко и переломные годы

Прогноз главы государства, сделанный в церкви, напомнил о его словах годичной давности.

Фото president.gov.by

Беларусь сумеет преодолеть возникающие сложности, и нынешний год станет в этом отношении переломным, заявил Александр Лукашенко в Барани во время празднования Пасхи:

— Мы все можем и мы с этими сложностями, о которых только что говорили (сложностях больше всего привнесенных на нашу землю), справимся, преодолеем. У нас нет другого выхода. И нынешний год будет переломным.

Отметим, что в последнее время это стало одним из самых популярных прогнозов главы государства. И не только в отношении Беларуси и белорусов, но и отдельных международных организаций — например, ЕАЭС. Так, выступая на днях на заседании Высшего евразийского экономического совета в Бишкеке, Лукашенко заявил:

— Считаю, что 2017 год мы должны сделать переломным в становлении нашей организации.

11 апреля, посещая Гомельскую область, руководитель страны также обозначил очередной рубеж:

— Этот год у нас решающий. Если откровенно говорить, мы просто приперты к стенке. Нечем будет объяснять. Ту заработную плату в тысячу рублей, которая определена, — у нас выхода просто другого нет. Когда мы ее поможем людям заработать, все: тогда пусть шумят, ходят, кричат. Тогда уже они должны шевелиться. Но этот минимум мы должны помочь заработать.

Впрочем, особо мнительным не стоит переживать из-за пасхального обещания Лукашенко пережить переломный год.

Пережили же мы как-то прошлый год, а ведь ему отводилась точно такая же роль.

В мае 2016-го на Минском моторном заводе глава государства предостерег, что этот год станет для заводчан и для всей промышленности страны в целом годом проверки на прочность.

А год назад, обращаясь с ежегодным посланием к народу и парламенту, Лукашенко дал следующую установку:

— Сегодня разговор у нас будет о целях ближайшей перспективы и конкретных задачах на нынешний год.

Я придаю ему, как и вы, особое значение по многим причинам. Но в первую очередь из-за того, что с него начинается новый пятилетний этап развития. Он должен стать переломным в преодолении негативных тенденций в экономической сфере.

И еще одно наблюдение. Предупреждая белорусов об очередном переломном этапе, бессменный президент все чаще напоминает людям о необходимости заботиться о себе самостоятельно. Вот и в Барани он прозрачно намекнул: «Надо привыкать к тому, что люди должны идти за работой. Не работа к людям, а так, как принято во всем мире». Медовые годы ушли, приходят переломные.