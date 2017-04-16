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Общество
16.04.2017
Салiдарнасць
Кампания BY_help открыла новую линию помощи репрессированным

Очередная база взаимопомощи получила хэштег #длясвоих.

Кампания BY_help начала новую линию помощи репрессированным — базу взаимопомощи #длясвоих.

Идея заключается в следующем — все мы покупаем товары и услуги. Некоторые из нас их производят. Мы предлагаем связать первых и вторых между собой, говорится на странице кампании в Фейсбуке.

«BY_help создает базу взаимопомощи, в которую каждый репрессированный сможет внести информацию о том, какую услугу или товар он лично может предложить тем, кто хочет поддержать репрессированных, а также собратьям по несчастью», — говориться в сообщении кампании.

Такая база будет доступна для всех желающих: «Каждый из нас сможет зайти в нее и посмотреть у кого заказывать мебель или ремонт компьютера, кто посидит с вашим ребенком и почитает ему белорусские сказки, а кто поможет детям постарше подтянуть английский».

База для репрессированных доступна для всех, внести свои данные в нее можно по ссылке.

Также создана и работает закрытая база, в которой предприниматели могут оставлять информацию о специальных условиях и скидках для репрессированных и их семей (участники кампании передают эту информацию только семьям и не публикуют ее, если только предприниматель не просит об обратном).

Внести свои данные в базу для предпринимателей (доступна только команде #byhelp) можно по ссылке.

Напомним, кампания #BY_help возникла после брутальных задержаний участников разрешенного минскими властями «Марша нетунеядцев» 15 марта. Сбор средств для семей задержанных продолжился после событий 25 марта.

По состоянию на 12 апреля было собрано более $ 43000. О том, как расходуются эти деньги, можно прочитать в отчете #BY_help.

 
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