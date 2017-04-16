Снег на Пасху. Белорусы делятся фото апрельского каприза погоды
«Салідарнасць» собрала вместе несколько снежных фотографий из соцсетей.
16 апреля, на Пасху, на севере Беларуси выпал снег. Синоптики предупреждают о сильном ветре и мокром снеге, который ожидается в стране в ближайшие дни. Предлагаем вашему вниманию подборку фото апрельского снега из соцсетей.
«In Belarus winter again. Вёска Баяры». Фото Сяржук Серабро, Instagram
@nadvorie Г.п. Лынтупы pic.twitter.com/oXkD8Q9mmO— Александр Реут (@Provokator2k) 16 апреля 2017 г.
«Шел сорок седьмой день белорусской весны». Фото Вадим Киенко, facebook
«Друя, Пасхальны ранак». Фото Сяргей Сурыновіч, facebook
«А у нас праздники совместились, так что еще и с Новым вас!» Фото Инна Жизневская, facebook
16 апреля #Беларусь с Пасхой pic.twitter.com/J8xedSrEZL— В Мире Животных (@Bulba_sh) 16 апреля 2017 г.
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