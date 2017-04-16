Снег на Пасху. Белорусы делятся фото апрельского каприза погоды

«Салідарнасць» собрала вместе несколько снежных фотографий из соцсетей.

16 апреля, на Пасху, на севере Беларуси выпал снег. Синоптики предупреждают о сильном ветре и мокром снеге, который ожидается в стране в ближайшие дни. Предлагаем вашему вниманию подборку фото апрельского снега из соцсетей.

«In Belarus winter again. Вёска Баяры». Фото Сяржук Серабро, Instagram

«Шел сорок седьмой день белорусской весны». Фото Вадим Киенко, facebook

«Друя, Пасхальны ранак». Фото Сяргей Сурыновіч, facebook

«А у нас праздники совместились, так что еще и с Новым вас!» Фото Инна Жизневская, facebook