Что Лукашенко подарили на Пасху

Глава государства зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района.

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Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху зажгли свечи в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района. У входа в церковь главу государства встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов, сообщает его пресс-служба.

Лукашенко передал в дар храму икону «Иисус Христос Вседержитель», написанную в стилистике Ветковской школы иконописи.

В качестве ответного подарка главе государства преподнесли икону Александра Невского.