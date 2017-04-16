Что Лукашенко подарили на Пасху
Глава государства зажег свечу в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района.
Фото БЕЛТА
Александр Лукашенко с сыном Николаем на Пасху зажгли свечи в храме Преображения Господня в городе Барань Оршанского района. У входа в церковь главу государства встретили архиепископ Витебский и Оршанский Димитрий и настоятель храма иерей Вадим Котов, сообщает его пресс-служба.
Лукашенко передал в дар храму икону «Иисус Христос Вседержитель», написанную в стилистике Ветковской школы иконописи.
В качестве ответного подарка главе государства преподнесли икону Александра Невского.
Главное