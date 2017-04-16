В Витебске милицейский «УАЗ» столкнулся с маршруткой. Видеофакт

Инцидент произошел вечером 15 апреля на перекрестке улиц Чкалова и Воинов-интернационалистов.

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Вечером 15 апреля в Витебске на перекрестке улиц Чкалова и Воинов Интернационалистов милицейский «УАЗ» столкнулся с маршрутным такси.

В результате бокового удара милицейского автомобиля микроавтобус «Мерседес-Спринтер» перевернулся на бок, сообщает сайт МЧС.

До прибытия подразделений спасателей из микроавтобуса самостоятельно эвакуировались семь человек, из них двое детей. Всего в маршрутном такси находилось семь пассажиров и водитель. Все пассажиры, включая детей были доставены в больницу для осмотра и для установления диагнозов. Известно, что пострадали как минимум четыре человека. Водитель маршрутного такси и ехавшие в «УАЗе» милиционеры не пострадали.

Момент столкновения зафиксировала одна из камер видеонаблюдения. На видео видно, как транспортный поток на улице Воинов Интернационалистов останавливается у перекрестка, а милициейский автомобиль на большой скорости продолжает движения и врезается в правый бок маршрутки.

Качество видео, опубликованного на YouTube не позволяет с точностью утверждать, работали ли в момент столкновения проблесковые маячки на милицейском «УАЗе». В комментариях к ролику пользователи утверждают о том, что мигалки и звуковой сигнал во время пересечения перекрестка работали.

Разбирательство по факту ДТП проводит ГАИ УВД Витебского облисполкома.