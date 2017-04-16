Стена в Минске «замироточила» Давыдькой — фотофакт

Главу Белтелерадиокомпании изобразили в виде Телепузика, сопроводив картинку цитатой о запрете комментариев.

Это он хочет запретить нам комментировать новости в интернете. Работники БТ спешат на работу или в город по делам... pic.twitter.com/eEQpxf2g1K — Street Act (@street_act) 16 апреля 2017 г.

В Минске на одной из стен появилось изображение руководителя Белтелерадиокомпании Геннадия Давыдько. Его нарисовали в образе Телепузика, сопроводив изображение скандальной цитатой о запрете комментариев на сайтах СМИ.

Фото «замироточившей» стены опубликована на странице сообщества Street Act в Twitter.

Акция уже вызвала глубокую обеспокоенность у истинных ценителей. Но уничтожить председателя БТ пока не решаются pic.twitter.com/OnyGUcdn5X — Street Act (@street_act) 16 апреля 2017 г.

Напомним, что ранее на стенах в Минске и Мозыре появились изображения топ-чиновников Беларуси — от экс-министра труда Марианны Щеткиной до действующего главы МВД Игоря Шуневича.