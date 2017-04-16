Пентагон: Запущенная КНДР ракета взорвалась сразу после запуска

Об инциденте заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм.

Ракета KN-08, представленная на недавнем параде в Пхеньяне, может быть первой межконтинентальной ракетой в распоряжении КНДР, однако эксперты считают, что запущена была не она. Фото Getty Images

Запущенная с территории Северной Кореи в ночь на воскресенье ракета не была межконтинентальной и взорвалась в воздухе почти сразу после запуска, заявил официальный представитель командования Тихоокеанского флота США Дэвид Бенхэм. Президенту и вице-президенту США доложено о запуске, заявили в Пентагоне.

Беседа Дэвида Бенхэма с журналистами состоялась через несколько часов после того как Сеул сообщил о новом запуске с территории КНДР. Представитель Тихоокеанского флота подтвердил информацию Южной Кореи о запуске.

«Командование Тихоокеанского флота США зафиксировало и отслеживало пуск, который мы считаем запуском ракеты КНДР, состоявшийся в 11:21 по гавайскому времени», — сказал Бенхэм.

Главная конфетка парада в Пхеньяне. Фотофакт

«Запуск состоялся с площадки в уезде Синпхо. Ракета взорвалась почти мгновенно», — цитирует Бенхема агентство Рейтер.

Другой представитель армии США рассказал агентству на условиях анонимности, что американские эксперты склоняются к версии, что запущенная ракета не была межконтинентальной.

Некоторые эксперты считают, что на недавно прошедшем в Пхеньяне военном параде были показаны новые межконтинентальные ракеты КНДР, однако никаких официальных подтверждений этому нет.

Министр обороны США Джеймс Мэттис в заявлении отметил, что о запуске корейской ракеты доложено президенту Дональду Трампу и вице-президенту Майку Пенсу. Пенс в воскресенье начнет десятидневное турне по Азии. Первым пунктом турне будет столица Южной Кореи Сеул.

КНДР и США в последние дни сделали в адрес друг друга ряд резких заявлений. Северная Корея предупредила, что ответит на возможный ядерный удар со стороны США собственным ударом. Президент США Дональд Трамп со своей стороны вновь пообещал «решить проблему» КНДР.

В начале марта КНДР запустила четыре баллистические ракеты, назвав это репетицией удара по американским базам в Японии. Запуск вызвал осуждение международного сообщества, США и Япония потребовали созвать Совет Безопасности ООН.

Три ракеты упали в море в исключительной экономической зоне Японии. Президент США Дональд Трамп заявил, что регион вышел на «новый уровень угрозы».

Ким Чен Ын сказал, что страна вскоре испытает межконтинентальную баллистическую ракету, которую эксперты называют возможной угрозой для США.