В ночь на понедельник по северо-востоку ожидаются заморозки до -8°С

Прогноз погоды на ближайшие дни.

16 апреля на большей части территории пройдут осадки — дождь, мокрый снег. В отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха максимальная днем +1..+8°С, по юго-востоку до +12°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

17 апреля преимущественно по северо-восточной половине страны пройдут небольшие кратковременные осадки, в основном мокрый снег. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, при прояснениях по северо-востоку до -8°С, по юго-востоку Беларуси +1..+2°С; максимальная днем от +1°С по северу до +9°С по югу страны.