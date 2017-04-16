«Моя жена круче меня: она в Американке два месяца отсидела, а я только два дня»

«Салідарнасць» собрала реакцию Байнета на новость об освобождение Дашкевича и Пальчевского.

15 апреля под подсписку о невыезде были освобождены фигуранты дела «Белого легиона» Дмитрий Дашкевич и Сергей Пальчевский.

Эта новость стала одной из самых обсуждаемых в Байнете в субботу. Предлагаем небольшой обзор мнений.

Анджэй Пачобут

Ну что ж, на конец то хорошие новости. Змитер Дашкевич на свободе.

Означать это может только одно — российских денег на стабилизацию белорусской экономики не хватает и поэтому Лукашенко по прежнему заинтересован в налаживании отношений с Западом.

Дашкевич — узнаваемая фигура, всегда выступал за мирные способы политической борьбы. Его посадка была дополнительным аргументом, подтверждающим, что дело «Белого Легиона» шито белыми нитками.

В этих условиях признание Змицера политзаключенным было только вопросом времени... А переступать эту «красную линию» в отношениях с ЕС Александр Григорьевич, пока не готов.

Ганна Шапуцька

Дзякуй Богу! Чакаем вызвалення астатніх палітвязняў!

Галіна Абакунчык

Сяргей Пальчэўскі, адважны герой, віншую з вызваленьнем і са сьвятам! Адважныя здабудуць сьвет!

Andre Bondarenko

Зьміцер Дашкевіч дома! Дзякуй Богу за гэты цуд на Вялiкдзень!

Не отставал от других и сам Дашкевич, написавший на своей странице в Фейсбуке следующее:

«Увогуле, жонка мая круцей за мяне: яна на Амэрыканцы два месяцы адсядзела, а я толькі два дні. Хаця я таксама крут — я 4 гады таемна рыхтаваў рэвалюцыю і мяне спынілі на Карла Маркса толькі за паўкроку ад захопу ўлады. Але жонка ў мяне ўсё роўна круцей). Аднак самы круты — Ісус Хрыстос, каторы сёньня ўваскрос! Ягоная кроў вызваляе нас ад грахоў, Ён жа вызваляе нас з палону. Радаснага ўсім Вялікадня — Хрыстос Уваскрос!».

Из комментариев на «Нашай Ніве»:

Лявон Баршчэўскі

«Вельмі рады за сям’ю Дашкевічаў, хоць зразумела, што ніякай «справы» там няма, а Зьмітру банальна дробна помсьцілі за яго маральную перамогу ў Курапатах. І будуць помсьціць далей (хацеў бы памыліцца)».

Дедушка Вова

«Спасибо! Камень с сердца! Собралась вся семья! Жена ждала, дети ждали, кот Леопольд, все ждали и волновались. Дождались! Будьте счастливы. После бури всегда ярко светит солнце!»

Анатоль Сідарэвіч

«Мае гратуляцыі пану Змітру і пані Настассі. Само сабой, і паненцы Мары, і панічу Давіду».