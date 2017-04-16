Огненная красота

Когда-то рыжеволосые женщины считались ведьмами. Сегодня рыжие считаются более страстными и несдержанными, чем блондинки, брюнетки и шатенки.

Американский фотограф Брайан Доулинг решил поддержать свою «огненную» подругу, которую когда-то дразнили из-за ее «масти». Он объехал 20 стран в поисках рыжеволосых девушек (неплохой способ оказать моральную поддержку любимой, которая скучала – или не скучала – дома!), а по итогам путешествия издал книгу «Рыжая красота».

Лиззи (Англия)

Неизвестная (Италия)

Виллемин (Нидерланды)

Алина (Украина)

Маделин (Германия)

Грейс (Ирландия)

Бенедетта (Италия)

Неизвестная (Англия)

Элис (Северная Ирландия)

Элейн (США)

Кирсти (Шотландия)

Как подманить к себе рыжую и чем её угостить