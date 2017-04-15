Каким Лукашенко не показывают в Беларуси

На фотографиях своей пресс-службы и «Коммерсанта» с одной и той же встречи в Бишкеке Александр Лукашенко выглядит совершенно по-разному.

Вот один из типичных снимков, которые распространила пресс-служба главы Беларуси в пятницу. На нем Александр Лукашенко свеж и вполне молод.

А вот как он выглядит на фотографиях «Коммерсанта» с того же мероприятия.

С них на нас смотрит грустный и очень уставший мужчина.

Таким Александра Лукашенко в Беларуси не показывают.

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