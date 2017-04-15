«У режима сорвало крышу». Дашкевича выпустили из СИЗО

Под подписку о невыезде вышел на свободу один из задержанных по делу «Белого легиона» — лидер незарегистрированного «Молодого фронта» Дмитрий Дашкевич.

Фото «Радыё Свабода»

После освобождения Дашкевич организовал импровизированную пресс-конференцию прямо у себя в квартире, с которой TUT.BY вел прямую трансляцию.

Дашкевич рассказал подробности своего задержания, сразу после которого его повезли домой проводить обыск. Во время обыска у него в квартире изъяли бело-красно-белые флаги, герб «Пагоня», мегафон, а также камуфляжную форму, в которой он был в Куропатах.

Он сообщил, что от дачи показаний отказался.

Дело «Белого легиона» Дашкевич считает целиком надуманным и говорит, что большинство задержанных — совершенно не знакомые ему люди. Свое задержание он называет платой за участие в защите Куропат.

– Не ўяўляю, як па гэтай ахінеі можна давесці людзей да суду, – отметил он.

Дашкевич считает, что уголовное дело появилось из-за того, что Александр Лукашенко «струхнул» после «маршей нетунеядцев».

– У рэжыма сарвало дах, – считает активист.

Напомним, что Дмитрий Дашкевич был задержан 22 марта.

Боевик от Лукашенко