«США уже тошнит от роли мирового полицейского»

Николай Сванидзе высказался на «Эхе Москвы» об эволюции взглядов Дональда Трампа.

– Америка, если посмотреть на карту, она вообще за океаном. Ей вообще по фигу эта Корея. Потому что пока Ким Чен Ын построит какой-нибудь летательный аппарат, который донесет полтонны ядерной взрывчатки до американского континента, я думаю, что нынешнее поколение уже успеет распрощаться с этим миром.

Главная конфетка парада в Пхеньяне. Фотофакт

Поэтому мы, когда говорим про Америку и мы обвиняем их в том, что они международный жандарм, мировой полицейский, мы говорим совершенную правду, да, это так, они мировой полицейский. Полицейских не любят. Тем не менее, они осуществляют свою роль мирового полицейского. Их от этой роли тошнит. От этой роли тошнило Барака Обаму…

― Но Трампа, по-моему, не тошнит от этой роли.

― Тоже, во время предвыборной кампании тошнило. И он изображал Обаму просто империалистом...

А теперь, когда он вступил в должность, он понял, что абсолютно абстрагироваться от происходящего в мире такая страна как Америка не может. И при всей своей рефлекторности своих поступков, при всей странной психике, при всей своей непредсказуемости, которая делает его, конечно опасным человеком во главе такой страны, он, тем не менее, понимает, видимо, что он должен нести как глава США какую-то ответственность.

Как Лукашенко нарывается на американские санкции