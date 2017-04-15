Главная конфетка парада в Пхеньяне. Фотофакт

В Пхеньяне прошел масштабный военный парад по случаю 105-ой годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

На нем была замечена запускаемая с подводной лодки ракета, которую по-западному именуют KN-15, а по-пхеньянски — «Пуккыксон-2» («Полярная Звезда-2»).

РИА «Новости» указывает, что КНДР также могла представить на параде ракетные системы залпового огня, ракеты малой и средней дальности типа «земля-земля», межконтинентальные баллистические ракеты. Агентство оговаривается: «В силу специфики северокорейской техники, визуально с точностью определить тип демонстрируемых ракет не представлялось возможным».

Празднования проходят в обстановке усиления международной напряженности вокруг Корейского полуострова. Сообщалось, что США могут нанести упреждающий удар по северокорейским военным объектам, если Пхеньян решится еще на одно ядерное испытание.

Что представляет собой северокорейский интернет